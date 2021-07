Tokio (SID) - Judo-Olympiasieger Ole Bischof hat Eduard Trippel zum Gewinn der Silbermedaille in Tokio gratuliert. "Er war heute absolut genial, auch wenn er am Ende durch eine kleine Unachtsamkeit verloren hat", sagte Bischof, der 2008 in Peking Gold gewonnen hatte, nach dem Finalkampf gegen den Georgier Lascha Bekauri dem SID: "Es war sein Tag, er hat das super gemacht. Man hat schon vorher gesehen, wie emotional berührt er von dem Einzug ins Finale war."

Für den Judosport in Deutschland, der seit Bischofs Silbermedaille in London 2012 auf Edelmetall bei den Männern gewartet hat, erhofft sich der 41-Jährige einen Schub. "Judo ist immer noch da. Wir haben mal wieder gezeigt, dass wir da sind, wenn es darauf ankommt", sagte Bischof. Im Vorhinein hätte der Olympiasieger von Peking "nicht auf ihn gewettet, aber er hat es absolut verdient".