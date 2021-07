Tokio (SID) - Die Tennismatches bei den Olympischen Spielen in Tokio werden vom Donnerstag an erst ab 15 Uhr Ortszeit (8 Uhr MESZ) stattfinden. Die Veranstalter reagierten damit auf die zunehmenden Probleme der Profis mit der extremen Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Am Mittwoch fanden die ersten Matches noch ab 11 Uhr statt.

Insbesondere der russische Weltranglistenzweite Daniil Medwedew hatte sich nach seinem Achtelfinalsieg gegen den Italiener Fabio Fognini in drastischen Worten über die Bedingungen beschwert. "Am Ende des zweiten Satzes hatte ich nur noch Dunkelheit in meinen Augen. Ich habe mich gebückt und konnte nicht mehr richtig atmen", sagte der 25-Jährige: "Ich war bereit, einfach auf dem Platz umzufallen."

Auf die Frage des Schiedsrichters, ob es ihm gut gehe, antwortete der Russe im zweiten Satz: "Ich kann das Spiel beenden, aber ich kann auch sterben. Wenn ich sterbe, werden Sie dafür die Verantwortung übernehmen?" Die Temperatur kletterte am Mittwoch auf 32 Grad im Schatten.

Auch der deutsche Topspieler Alexander Zverev kämpfte sich durch ins Viertelfinale und postete anschließend bei Instagram: "Es ist nicht gerade kalt hier." Körperlich habe er aber keine großen Probleme gehabt, sagte Zverev nach einem langen Tag mit zwei Matches.