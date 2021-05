Tokyo (SID) - Eigentlich wollte die Japanerin Kane Tanaka im stolzen Alter von 118 Jahren am Olympischen Fackellauf in ihrer Heimatstadt Fukuoka teilnehmen, doch jetzt wurde die Teilnahme des ältesten Menschen der Welt abgesagt. Den Rückzug gab die Familie am Freitag bekannt.

Grund sei die weiterhin "nicht eingedämmte Ausbreitung des Coronavirus". Tanaka, die im gleichen Jahr wie die lange verstorbenen Berühmtheiten Bob Hope und George Orwell (1903) geboren wurde, wollte mit einem Rollstuhl beim Lauf dabei sein.

Am Freitag hatte die japanische Regierung weniger als drei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) den Corona-Notstand für die Hauptstadt und weitere Regionen bis zum 31. Mai verlängert. Auch Fukuoka ist betroffen.

Tanaka lebt in einem Pflegeheim - Besucher sind dort derzeit nicht erlaubt. "Wegen der aktuellen Situation haben wir entschieden, dass Kane Tanaka nicht am Fackellauf teilnehmen wird", teilte die Familie mit. Dies sei "wirklich, wirklich schade". Die alte Dame erfreut sich guter Gesundheit.