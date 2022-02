Köln (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Fahnenträgerin Claudia Pechstein, DOSB-Präsident Thomas Weikert und Co. sind am Sonntag von den Winterspielen in Peking zurückgekehrt. Insgesamt 64 Mitglieder der deutschen Olympiamannschaft wurden am Frankfurter Flughafen in Empfang genommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser begrüßte das Team, dazu kamen viele Freunde und Verwandte der 17 Sportlerinnen und Sportler sowie der 47 Staffmitglieder.

"Die vielen Medaillen, die das Team Deutschland mit nach Hause bringt, freuen mich und die vielen sportbegeisterten Menschen im Land sehr. Platz zwei in der Nationenwertung ist ein großartiger Erfolg", sagte SPD-Politikerin Faeser.

Herrmann, die in Peking im Einzel Gold geholt hatte, freute sich bei ihrer Rückkehr auf "einige ruhige Stunden" mit der Familie. "Viele Freundinnen sind da, haben Plakate gemalt und ein bisschen Schlager aufgelegt", sagte sie: "Damit habe ich nicht gerechnet, aus der Heimat ist es ja schon ein gutes Stück zu fahren."

Weikerts Fazit seiner ersten Spiele als DOSB-Präsident fiel derweil positiv aus. 27 Medaillen, darunter zwölf goldene, seien ein "sehr, sehr gutes Ergebnis", sagte er: "Jetzt können wir analysieren, welche Schlüsse wir daraus ziehen."

Am Montag werden weitere 160 Mitglieder des deutschen Teams am Frankfurter Flughafen erwartet. Unter anderem Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich (Bob) sowie die Goldmedaillengewinnerinnen Laura Nolte (Bob) und Victoria Carl (Langlauf) befinden sich in dieser Reisegruppe.