Peking (SID) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat in der Affäre um die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa den Sportgerichtshof CAS und die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA harsch kritisiert. "Die WADA ist enttäuscht über die Entscheidung der Ad-hoc-Abteilung des CAS", teilte die Organisation mit: "Das CAS-Panel scheint beschlossen zu haben, die Bestimmungen des Codes nicht anzuwenden, die keine spezifischen Ausnahmen in Bezug auf obligatorische vorläufige Suspendierungen für 'geschützte Personen', einschließlich Minderjähriger, zulassen."

Weiterhin benannte die WADA die russische Anti-Doping-Agentur als Hauptverantwortlichen für den Fall, der einen Schatten über die Olympischen Spiele wirft. Nach der WADA vorliegenden Informationen sei "die Probe in diesem Fall von der RUSADA nicht als Prioritätsprobe gekennzeichnet worden, als sie beim Anti-Doping-Labor in Stockholm einging. Dies bedeutete, dass das Labor nicht wusste, dass es die Analyse dieser Probe beschleunigen sollte."

Die erst 15-jährige Walijewa war am 25. Dezember bei den russischen Meisterschaften positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden. Das Ergebnis lag jedoch erst nach dem Sieg im olympischen Teamwettbewerb am 8. Februar vor. Die RUSADA hob die verpflichtende Suspendierung nach einem Einspruch auf - dagegen waren das Internationale Olympische Komitee (IOC), die WADA und der Eislauf-Weltverband ISU vorgegangen.

Die RUSADA behauptete, eine Reihe von Coronafällen im Labor in Stockholm hätte die Auswertung von Walijewas Probe erheblich verzögert. Diese Verzögerung habe Walijewa die Möglichkeit genommen, "bestimmte gesetzliche Anforderungen zu erfüllen", hieß es am Montag in der Begründung des CAS. Generaldirektor Matthieu Reeb sagte: "Wir wären alle nicht hier, wenn es wie üblich eine Woche oder zehn Tage gedauert hätte."