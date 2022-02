Peking (SID) - Lesen gegen die Nervosität: Rodel-Olympiasieger Johannes Ludwig hat sich vor dem entscheidenden Durchgang im Kampf um die Goldmedaille mit dem Psychothriller "Das Paket" des Schriftstellers Sebastian Fitzek beruhigt. "Ich habe vor dem vierten Lauf ein Kapitel weitergelesen, um mich etwas abzulenken. Das war ganz cool, weil es ein sehr spannendes Kapitel war. Es wurde aufgedeckt, wer der Bösewicht ist", berichtete Ludwig am Montag in einer Pressekonferenz.

Vor dem entscheidenden Durchgang, in den der 35-Jährige am Sonntag als Führender gegangen war, habe er gemerkt, "dass die Anspannung doch noch einmal merklich größer wurde. Da gehen ja doch einige Gedanken durch den Kopf", schilderte Ludwig. Daher habe er zum Buch gegriffen. "Ich habe das in dieser Saison ein wenig für mich entdeckt. Ich bin sonst nicht so die Leseratte", erzählte der Oberhofer weiter.

Mit dem Triumph im Einsitzer feierte Ludwig in China nicht nur den größten Erfolg seiner Karriere, sondern holte auch die erste Goldmedaille für das deutsche Team bei den Winterspielen in Peking. Dies wurde entsprechend gefeiert. Nach Mitternacht wurde der Thüringer im Olympischen Dorf in Yanqing von der deutschen Delegation mit Konfetti und Laola empfangen.

"Es war ein kleiner, aber netter Empfang. Die wichtigsten Personen waren dabei, dazu die Teamkameraden und Trainer", berichtete Ludwig, der eine kurze Nacht hatte: "Ich habe nicht ganz so gut geschlafen, ich bin früh wieder wach geworden. Es gingen mir einige Gedanken durch den Kopf, die mir den Schlaf geraubt haben."

Ob der zweifache Familienvater seine sportliche Karriere fortsetzt, ist noch offen.