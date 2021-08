Tokio (SID) - Die deutschen Florettfechter um Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Düsseldorf) sind mit einem souveränen Sieg in den Teamwettbewerb in Tokio gestartet. Die EM-Zweiten von 2019 setzten sich in ihrem Auftaktgefecht ohne Probleme mit 45:31 gegen Kanada durch und zogen damit ins Olympia-Viertelfinale ein.

Kleibrink, der viermalige Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) und Andre Sanita (Bonn) sind die letzte Hoffnung des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) auf eine Medaille bei den Sommerspielen. Im Einzel war keiner der Florett-Männer über das Achtelfinale hinausgekommen. In der nächsten Runde trifft das Trio am Sonntagmorgen auf die USA