Peking (SID) - Der fünfmalige Biathlon-Olympiasieger Martin Fourcade und Skirennläuferin Frida Hansdotter, Goldmedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018, sind in Peking in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden. Bei der Abstimmung unter 2307 Athletinnen und Athleten während der Winterspiele erhielten der Franzose und die Schwedin, die beide ihre aktive Karriere beendet haben, die meisten Stimmen. Sie bleiben acht Jahre in der Kommission.

Die frühere Eishockey-Spielerin Hayley Wickenheiser aus Kanada scheidet aus, ein Sitz war nach dem Rückzug des norwegischen Biathleten Ole Einar Björndalen seit sechs Jahren nicht besetzt gewesen. Die Athletenkommission wählt ihren Vorsitzenden, der Stimmrecht in der IOC-Exekutive besitzt, am Freitag. Die ehemalige Fechterin Britta Heidemann ist die einige Deutsche in dem Gremium.

Der Verein Athleten Deutschland kritisiert, dass die Athletenkommission nicht unabhängig, sondern in den Strukturen des IOC verankert sei. Strukturelle Defizite machten die Kommission anfällig für Interessenskonflikte. Die lange Mandatsdauer könne zudem zu fehlender kritischer Distanz zum IOC führen. Nur zwölf der 23 Mitglieder werden gewählt, der Rest vom IOC bestimmt.