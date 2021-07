Tokio (SID) - Rekordweltmeister Frankreich bangt vor dem Start ins olympische Handball-Turnier um den Einsatz von Kapitän Michael Guigou. Den 39-Jährigen plagen Oberschenkelprobleme, sein Einsatz am Samstag gegen Außenseiter Argentinien ist fraglich. Sein Mitwirken sei "unsicher", sagte Trainer Guillaume Gille: "Wir sind vorsichtig."

Frankreich und Argentinien spielen neben Norwegen, Spanien und Brasilien in der deutschen Gruppe A. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft in ihrem ersten Spiel am Samstag auf Europameister Spanien.