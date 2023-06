Frankreich baut für die Olympischen und Paralympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris das öffentliche Verkehrsnetz aus - und setzt dabei gezielt auf Nachhaltigkeit. In der gesamten Region der Hauptstadt werden bis zum Start der beiden aufeinanderfolgenden Großevents fast 420 Kilometer Radweg entstehen, berichtete Verkehrsminister Clement Beaune am Dienstag.

"Wir machen jeden Tag Fortschritte, um sicherzustellen, dass unser öffentliches Verkehrsnetz die Erwartungen erfüllt", sagte Beaune: "Das bedeutet, Spiele, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln stattfinden, sodass alle Zuschauer, wenn sie es wünschen, mit nachhaltigen Verkehrsmitteln, hauptsächlich öffentlichen Verkehrsmitteln zu den verschiedenen Wettkampfstätten gelangen können."

In der Region Paris werden während der Spiele mehrere Millionen Besucher erwartet. Bis Ende Mai waren bereits fast sieben Millionen Tickets für die Wettkämpfe verkauft worden.