Peking (SID) - Die deutschen Skicrosser peilen bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Medaillenränge an. "Wir können in jedem Fall vorne mitfahren", sagte der sportliche Leiter Heli Herdt dem SID vor den beiden Wettkämpfen in Zhangjiakou. Die Frauen starten am Donnerstag (ab 11.30 Uhr OZ/4.30 MEZ), für die Männer wird es tags darauf (11.45/18.45) ernst.

Daniela Maier (Gerhausen), Tobias Müller (Fischen) und Florian Wilmsmann (Hartpennig) standen in dieser Saison schon auf dem Podest. "Alle haben aufsteigende Formkurven, sind heiß und können sich gut pushen", sagte Herdt: "Es muss schon weit nach vorne gehen." Zugleich will er die Erwartungen nicht allzu hoch ansetzen: "Das Podest kann man nicht erzwingen. Wenn jeder das Beste gegeben hat und es dann die Top Acht werden, sind wir auch zufrieden."

Bei den Frauen gilt Dominatorin Sandra Näslund (Schweden), die die letzten sechs Weltcups allesamt gewann, als klare Favoritin. Neben Maier ist auch Johanna Holzmann (Oberstdorf) dabei.

Spannender könnte es bei den Männern zugehen. Dort ruhen die deutschen Hoffnungen neben Müller und Wilmsmann auf Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) und Daniel Bohnacker (Gerhausen). Die besten Chancen dürfte der Schweizer Ryan Regez haben, dem beim letzten Weltcup in Schweden ein Doppelsieg gelang.

Der erste Test des Freestyle-Teams führte zu einem positiven Fazit. "Die Strecke ist nicht einfach, aber auch nicht gefährlich", sagte Herdt: "Keiner muss Angst haben, dass er sich weh tut." Dennoch erwarte er spektakuläre Rennen mit vielen Überholmanövern.