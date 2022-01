München (SID) - Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli wird in Peking ihre dritten Olympischen Winterspiele bestreiten. Die 27-Jährige verpasste beim Halfpipe-Weltcup in Mammoth Mountain im US-Bundesstaat Kalifornien zwar das Finale, fuhr als 13. der Qualifikation aber die zweite erforderliche Teil-Norm ein.

Bei ihrer Olympia-Premiere in Sotschi 2014 hatte Cakmakli Platz 14 erreicht, vier Jahre später in Pyeongchang belegte sie Rang acht. Die Winterspiele in China beginnen am 4. Februar.

Auch Cakmaklis Teamkollegin Alia Delia Eichinger dürfte dann dabei sein: Die 20-Jährige erreichte in Mammoth als Neunte erstmals das Finale bei einem Slopestyle-Weltcup. Fährt sie dort unter die besten Acht, darf sie in Peking starten. Die erste Hürde, einen Platz unter den Top 30 der Weltrangliste, hat sie bereits genommen.