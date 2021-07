Köln (SID) - Für Dagmar Freitag geht der Ausschluss von Zuschauern bei den Olympischen Sommerspielen immer noch nicht weit genug. Die Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages hätte sich gewünscht, dass die Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. "Die aktuellen Bestimmungen, gänzlich auf Zuschauer zu verzichten, sind unter Pandemie-Gesichtspunkten wenigstens ein vernünftiger Ansatz", sagte Freitag in der am Samstag erscheinenden Ausgabe von Münchner Merkur/tz.

Ein wirklich sicheres Hygienekonzept für Tausende Athletinnen und Athleten aus allen Regionen der Welt dürfte allerdings "kaum realisierbar" sein, warf die SPD-Politikerin ein, weswegen sie eine Komplett-Absage befürworten würde: "Vielleicht hätte man die Corona-Pandemie auch und gerade im internationalen Sport als Auszeit sehen und die Möglichkeit der Reflexion über Fehlentwicklungen und Missstände nutzen sollen. Dagegen stehen aber offensichtlich die wirtschaftlichen Interessen des IOC (Internationales Olympisches Komitee; d.Red.) und der Ausrichter."

Dies erkenne man daran, dass Japans Premierminister Yoshihide Suga einerseits am Donnerstag wegen wieder steigender Infektionszahlen und aus Sorge vor Virus-Mutationen den Notstand ausgerufen habe, andererseits aber "unerschütterlich an der Seite von IOC-Präsident Thomas Bach" stehe. "Beide werden diese Spiele durchziehen. Und ich glaube, man darf anfügen, um jeden Preis", sagte die 68-Jährige.

Für Freitag werden Olympische Spiele ohne Zuschauer das Flair eines "Konzerts ohne Gäste" haben, das "nur online übertragen" werde. "Dass damit die besondere Atmosphäre und der ursprüngliche Geist Olympischer und Paralympischer Spiele völlig ad absurdum geführt wird, dürfte jedem klar sein", erklärte die Sauerländerin.