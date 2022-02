Peking (SID) - Kombinierer Eric Frenzel hat mit großer Erleichterung auf seine Entlassung aus der Corona-Quarantäne reagiert. "Es war sehr schön, alle wieder zu sehen und das Freiheitsgefühl genießen zu können. Das war sehr angenehm", sagte der dreimalige Olympiasieger nach seiner ersten Nacht im Teamhotel. Frenzel war am Montagabend nach elf Tagen aus seiner Hotel-Isolation entlassen worden.

Im Einzel von der Großschanze am Dienstag wird Frenzel noch nicht zum Einsatz kommen und stattdessen seine Kollegen vor Ort anfeuern. "Ich werde die Jungs unterstützen, um endlich dieses olympische Gefühl zu spüren, das ich einige Tage vermisst habe. Das ist mir wichtig", sagte der 33-Jährige.

Frenzel hofft nun auf einen Einsatz am Donnerstag in der Staffel, dort kann er als erster Kombinierer der Geschichte seine vierte olympische Goldmedaille holen. "Die Gesundheitschecks sind sehr positiv verlaufen. Die Ärzte haben ein Go gegeben, mich zu belasten", sagte Frenzel, der allerdings erst am Mittwoch erstmals auf die Schanze kann.

Dort muss sich Frenzel seinen Startplatz noch erkämpfen, Bundestrainer Hermann Weinbuch stehen fünf Athleten für vier Plätze zur Verfügung. "Erst einmal muss ich sehr gute Sprünge zeigen. Die Jungs hier sind alle in einer guten Form. Da reinzukommen, ist nicht einfach. Ich werde mich hoffentlich anbieten können, und dann warte ich die Entscheidung der Trainer ab", sagte Frenzel.