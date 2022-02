Peking (SID) - Der mit Corona infizierte Kombinierer Eric Frenzel muss sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking in seiner Hotel-Isolation weiter in Geduld üben. Bislang fielen alle Tests des dreimaligen Olympiasiegers positiv aus. "Mir geht es gesundheitlich sehr gut, aber die Situation ist unverändert", sagte der 33-Jährige am Dienstag in einem Pressegespräch.

Frenzel wird den ersten Wettkampf am Mittwoch verpassen, hofft aber weiter auf einen Einsatz in der zweiten Woche. "Ich fühle mich körperlich gut, habe keine Probleme. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn ich draußen auf Ski stehe. Das muss ich abwarten, Prognosen sind schwer. Ich hoffe, dass ich nichts von meinem Leistungsniveau verloren habe", sagte der Sachse.

Den Wettkampf am Mittwoch (ab 16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ZDF und Eurosport) wird Frenzel am Fernseher verfolgen und seinen Teamkollegen Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid die Daumen drücken. "Allen dreien ist momentan sehr viel zuzutrauen. Ich hoffe, dass sie morgen auch das Quäntchen Glück haben, um den Coup zu landen, den sie draufhaben", sagte er.

Mit seiner eigenen Lage zeigte sich Frenzel nach den anfänglichen Problemen zufrieden. Sein erstes Zimmer sei "spartanisch" gewesen, nach einem Umzug habe er nun aber ausreichend Platz. "Ich bekomme gutes Essen und erhalte auch die Ergebnisse der Tests regelmäßig. Es bessert sich alles. Die Leute hier bemühen sich sehr darum, dass es mir gut geht, und sind sehr freundlich", so Frenzel.