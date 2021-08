Izu (SID) - Bahnrad-SprinterinLea-Sophie Friedrich (Dassow) hat zum Auftakt des fünften Wettkampftages im Izu Velodrome mit einem olympischen Rekord geglänzt. Die 21-Jährige gewann am Freitag die Sprint-Qualifikation in 10,310 Sekunden. Weltmeisterin Emma Hinze (Cottbus/23), mit der Friedrich im Teamsprint die Silbermedaille gewonnen hatte, brachte in 10,381 Sekunden über die fliegenden 200 m die drittschnellste Zeit auf die Bahn. Die erste und zweite Runde stehen noch am Freitag an