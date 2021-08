Izu (SID) - Die Bahnrad-Weltmeisterinnen Emma Hinze (Cottbus) und Lea-Sophie Friedrich (Dassow) haben ihre ersten Herausforderungen im olympischen Sprint souverän gemeistert. Hinze zog nach ihrem Sieg gegen die Südafrikanerin Charlene du Preez in das Sechzehntelfinale ein, auch Friedrich schaffte nach dem Erfolg gegen Migle Marozaite aus Litauen den Einzug in die nächste Runde.

Noch am Freitag (11.06 Uhr MESZ) kämpft das deutsche Duo, das im Teamsprint zum Auftakt der Wettkämpfe im Izu Velodrome die Silbermedaille geholt hatte, um den Einzug ins Achtelfinale. In der Sprint-Qualifikation hatte die 21-jährige Friedrich in 10,310 Sekunden über die fliegenden 200 m mit einem olympischen Rekord geglänzt.

Die deutschen Medaillenhoffnungen liegen aber vor allem auf Hinze, der Weltmeisterin im Sprint, Teamsprint sowie Keirin. "Die Karten werden neu gemischt", hatte die 23-Jährige gesagt, nachdem sie im Keirin am Donnerstag das Podest klar verfehlt hatte. Die Medaillenentscheidung im Sprint steht am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit an.