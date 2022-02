Peking (SID) - Die deutschen Bob-Piloten Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Johannes Lochner (Stuttgart) haben einen Tag vor Beginn des olympischen Vierer-Rennens einen guten Eindruck gemacht. Vizeweltmeister Lochner gewann am Freitag den vorletzten Lauf des Abschlusstrainings vor Olympiasieger Friedrich (+0,12 Sekunden). Im Anschluss ließen die deutschen Medaillenanwärter den letzten Übungslauf aus. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) ging mit seiner Crew am Freitag nicht mehr an den Start und sparte Kräfte.

Am Dienstag hatte Friedrich beim Gewinn seines dritten Olympia-Golds einen historischen deutschen Dreifacherfolg im Zweier vor Lochner und Hafer angeführt. Auch in der Entscheidung der Königsdisziplin am Sonntag gelten die drei deutschen Starter als Favoriten. Die ersten zwei der insgesamt vier Läufe finden am Samstag (ab 9.30 Uhr OZ/2.30 MEZ) statt.