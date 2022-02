Peking (SID) - Natalie Geisenberger hat an ihrem 34. Geburtstag die starken Eindrücke auf der Olympia-Bahn in China bestätigt, als Gold-Favoritin sieht sich die deutsche Rodlerin aber nicht. "Im Training wird immer geblufft, man weiß nie, was die anderen noch drin haben", sagte die viermalige Olympiasiegerin am Samstag, nachdem sie in Yanqing mit komfortablem Vorsprung erneut das Training dominiert hatte.

Das Geburtstagskind aus Miesbach lag im dritten und vierten Übungslauf jeweils mehr als drei Zehntelsekunden vor der zweitplatzierten Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal), bereits die ersten beiden Trainingsläufe am Donnerstag hatte Geisenberger für sich entschieden. "Ich bin positiv gestimmt, ich habe mich gut auf die Bahn eingestellt", sagte die Rekordweltmeisterin.

Olympia-Debütantin Taubitz wollte die Eindrücke zwei Tage vor Beginn des Wettkampfes nicht überbewerten. "Alle Karten werden erst zum Rennen auf den Tisch gelegt, das wissen wir alle", bekräftigte die Gesamtweltcupsiegerin, die neben der Österreicherin Madeleine Egle den stärksten Eindruck in diesem Winter gemacht hatte.

Egle belegte im Training am Samstag den dritten und vierten Platz. Die dritte deutsche Starterin Anna Berreiter kommt offenbar ebenfalls gut im imposanten Eiskanal in China zurecht: Die Berchtesgadenerin absolvierte die Trainingsläufe als Fünfte und Dritte.