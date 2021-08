Köln (SID) - Angesichts rassistischer Hetze im Netz wünscht sich Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo mehr Offenheit und Toleranz in der Bevölkerung. "Man sollte auch bei sich selbst anfangen und fragen: 'Wo habe ich denn Vorurteile ? basierend auf dem einen oder anderen Grund?'. Es geht doch am Ende darum, dass man im Miteinander fair und offen bleibt und Menschen so sein lässt, wie sie sind", sagte Mihambo dem Nachrichtenportal t-online.

Dass man im "21. Jahrhundert immer noch mit dem gleichen Mindset" zu kämpfen habe "wie vor zehn, 20 oder 100 Jahren", findet Mihambo "erschreckend". Die 27-Jährige, die am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio um Gold kämpft, forderte ihre Mitmenschen daher zum Nachdenken auf. Jeder solle sich fragen, "was er dazu beitragen kann, damit die Welt offener wird", so Mihambo.