Peking (SID) - Goldhoffnung Karl Geiger ist auch am letzten Trainingstag vor der ersten olympischen Entscheidung in Peking hinterhergesprungen und hat damit Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen lassen. Der Weltcup-Spitzenreiter aus Oberstdorf kam am Freitag in den drei Durchgängen von der Normalschanze nur auf die Plätze 28, 42 sowie 12 - im letzten Durchgang verzichteten 21 von 65 gemeldeten Springern auf einen Versuch.

Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kann immerhin einen guten letzten Sprung (Platz vier) mit in die Qualifikation am Samstag (7.20 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) nehmen, zeigte sich zuvor aber mit den Plätzen 32 und 17 ebenfalls noch nicht gerüstet für den Medaillenkampf am Sonntag (12.00 MEZ/ZDF und Eurosport).

Insgesamt den besten Eindruck unter den DSV-Adlern hinterließ am Freitag Stephan Leyhe (Willingen) mit den Plätzen 15, 6 und 8. Constantin Schmid (Oberaudorf/14, 16, 11) sprang solide.

Insgesamt der klar schlechteste der fünf Deutschen an den beiden Trainingstagen war Routinier Pius Paschke (Kiefersfelden), der in den fünf Durchgängen in weitestgehender Vollbesetzung keinmal besser als Platz 33 abschnitt und auch zum Abschluss nur 19. wurde. Damit dürfte der 31 Jahre alte Olympia-Neuling keinen Platz im vierköpfigen Aufgebot finden, das Bundestrainer Stefan Horngacher für die Qualifikation benennen darf.

Trainingssieger waren am Freitag der dreimalige Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen sowie die Slowenen Peter Prevc und Lovro Kos.