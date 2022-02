Peking (SID) - Skispringer Karl Geiger ist sehr durchwachsen in seine Gold-Mission bei den Olympischen Winterspielen in Peking gestartet. Am ersten Trainingstag von der Normalschanze in Zhangjiakou belegte der 28 Jahre alte Skiflug-Weltmeister aus Oberstdorf nur die Plätze 20, 21 und 22.

"Ich habe nicht so gut reingefunden, es war auch sehr, sehr kalt. Jetzt müssen wir schauen, was schiefgelaufen ist, und dann weitermachen", sagte Geiger. Die erste Entscheidung der Skisprung-Männer fällt am Sonntag ab 12.00 Uhr MEZ (ZDF und Eurosport).

Bester Deutscher am späten Donnerstagabend (Ortszeit) bei Minusgraden unter 20 Grad war Markus Eisenbichler (Siegsdorf) mit den Plätzen 12, 10 und 10. Constantin Schmid (Oberaudorf) sorgte als Achter im ersten Durchgang für die beste Einzelplatzierung, kam danach aber nur auf Rang 27 und 25. Stephan Leyhe (Willingen/24., 29., 26.) sprang solide.

Die schlechtesten Karten im Rennen um einen der vier deutschen Startplätze für die Qualifikation am Freitag (7.20 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) hat Routinier Pius Paschke (Kiefersfelden), der in allen drei Runden hinten lag (33., 47., 33.). Nach drei weiteren Trainingssprüngen benennt Bundestrainer Stefan Horngacher am Freitagabend sein Aufgebot.

Die Trainingsrunden gewannen am Donnerstag Manuel Fettner (Österreich), Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Jewgeni Klimow (ROC).