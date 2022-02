Köln (SID) - Winter-Rekordolympionikin Natalie Geisenberger (Miesbach) lässt ihre Zukunft weiter offen. "Die letzten zwei Jahre waren unfassbar intensiv, waren aber auch schön und erfolgreich. Ob die Reise weitergeht: Ich weiß es nicht", sagte die 34-Jährige im Sky-Interview und fügte an: "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt gerade ist es ziemlich schön. Auf der anderen Seite ist nächstes Jahr die Heim-WM in Oberhof, die würde mich reizen. Aber es ist noch gar nichts entschieden."

Geisenberger hatte bei den Winterspielen in Peking im Einer und mit der Teamstaffel ihre olympischen Goldmedaillen fünf und sechs gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Start bei den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo sei "nicht ganz, ganz groß". Aber sie habe "vor vier Jahren auch schon gesagt, dass ich aufhöre. Von daher ...".