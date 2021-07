Tokio (SID) - Caeleb Dressel ließ der Konkurrenz mal wieder keine Chance - doch dem Vergleich mit seinem US-Landsmann Michael Phelps kann der Sprintkönig nicht so einfach davonschwimmen. "Ich glaube nicht, dass das fair gegenüber Michael ist", sagte der 24-Jährige: "Er ist ein viel besserer Schwimmer als ich. Ich habe überhaupt keine Probleme, das zuzugeben."

Dressel hatte vor fünf Jahren in Rio de Janeiro bei Phelps berauschender Abschiedsvorstellung an der Seite des Rekord-Olympiasiegers zweimal Staffel-Gold gewonnen. In Tokio ließ er nach dem Triumph in der 4x100-m-Freistilstaffel den Sieg auf der Einzelstrecke folgen. Vier weitere Gold-Chancen - zwei in Einzelrennen, zwei mit den Lagenstaffeln - hat er noch. Das sind fast schon Phelps-Dimensionen. Doch das ist ihm angeblich egal.

"Es ist nicht mein Ziel, Michael zu schlagen", betonte der Mann aus Florida, "ich bin ein anderer Athlet als Michael. Er war auf einem ganz anderen Level." Phelps (36) gewann in seiner Karriere 23 Goldmedaillen bei Olympia und krönte sich 26-mal zum Weltmeister. Diese Ausbeute wird Dressel, der nur auf den 50- und 100-m-Strecken startet, wohl tatsächlich niemals erreichen.

Trotzdem ist er derjenige, der die Nach-Phelps-Ära bestimmen, der das Gesicht im US-Schwimmen sein soll. Dabei hat Dressel eigentlich gar keine Lust aufs Rampenlicht: "Wenn es nach mir ginge, würde ich einfach nur schwimmen. Schnell schwimmen."