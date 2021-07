Tokio (SID) - Gut, eine Überraschung war es vielleicht nicht mehr. Es ist in interessierten Kreisen hinlänglich bekannt, dass Alessandra Perilli ziemlich gut schießen kann, vor allem auf diese fliegenden roten Untertassen, die früher mal Tontauben hießen. Und in London 2012 war Perilli bereits Vierte geworden im Trap - nach einem Shootout mit zwei anderen, zunächst ebenfalls auf Rang zwei platzierten Konkurrentinnen.

Und trotzdem war es bemerkenswert, dass Alessandra Perilli, geboren vor 33 Jahren im Badeort Rimini, am Donnerstag in Tokio Bronze gewann. Und dann am Samstag im Mixed-Wettbewerb mit Partner Gian Marco Berti gleich noch Silber. Die beiden Medaillen sind die ersten für San Marino und seine 34.000 Einwohner. San Marino, zehn Kilometer landeinwärts von Rimini gelegen, ist damit das nach Einwohnern kleinste Land mit Olympiamedaillen.

Für gewöhnlich ist San Marino ja hauptsächlich bekannt für die chronisch erfolglose Fußball-Nationalmannschaft, die seit ihrer Premiere 1990 genau ein Spiel gewonnen hat (im April 2004 gegen Liechtenstein). Bei Olympia ist die unabhängige Republik, gegründet im Jahre 301 v. Chr. von einem Steinmetz aus Dalmatien, schon seit 1960 dabei, seit den Spielen in Rom also. Nun also gibt es mal was zu feiern.

Daheim in den Straßen rund um den Monte Titano "drehen sie jetzt bestimmt durch", mutmaßte Perilli bereits im Anschluss an den Gewinn ihrer Einzelmedaille. Und der Erfolg vom Samstag dürfte das noch verstärken. "Wir sind nur ein kleines Land", sagte Perilli, "aber wir sind ein stolzes Land." Lediglich zwei Sammarineserinnen und drei Sammarineser waren nach Tokio gereist, so gesehen sind zwei Medaillen eine hervorragende Ausbeute.

Seinen Status als kleinstes Land der Welt mit einer Olympia-Medaille kann San Marino künftig lediglich an vier Nationen verlieren: Den Vatikan (800 Einwohner), Heimat diverser Fußball-Mannschaften und sogar einer Cricket-Auswahl sowie die Inselstaaten Nauru (11.000), Tuvalu (12.000) und Palau (18.000).