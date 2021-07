Tokio (SID) - Gold. Egal, wie. Für Stabhochsprung-Wunderkind Armand Duplantis zählt in Tokio nur der Olympiasieg. "Gewinnen ist wirklich das einzige Ziel", sagte der Schwede, in dem viele den nächsten ganz großen Superstar der Leichtathletik sehen: "In einer Traumwelt würde ich gerne den Weltrekord brechen und etwas sehr Legendäres machen. Aber es sind meine ersten Spiele, ich möchte nur gewinnen, das ist das einzige, was ich im Sinn habe."

Dass es die ersten Spiele für Duplantis sind, wird ja schnell vergessen - aber er ist immer noch erst 21 Jahre alt. Die Weltrekorde des legendären Sergej Bubka hat er längst geknackt, 2020 sprang der Europameister von Berlin erst 6,18 m in der Halle und legte dann im Sommer 6,15 m nach. Keiner lässt Stabhochsprung so einfach aussehen wie "Mondo", mit 6,10 m in diesem Jahr ist er natürlich der absolute Topfavorit auf Gold - zumal Weltmeister Sam Kendricks (USA) wegen eines positiven Coronatests nicht am Start sein wird.

"Ich habe keine Beschwerden, ich fühle mich in der Form, die ich haben wollte", sagte Duplantis vor der Qualifikation in der Nacht zu Samstag (2.40 Uhr MESZ): "Ich bin bereit zu tun, was ich tun möchte." Altmeister Renaud Lavillenie, mit 5,92 m ist der Olympiasieger von London die Nummer zwei der Welt und erster Herausforderer, bezeichnete Duplantis als "großen Bruder, Mentor und Freund". Früher war der Franzose sein "Idol", jetzt gegen ihn antreten zu können, sei "eine coole Sache".

Duplantis gilt als das Gesicht einer neuen, aufstrebenden Leichtathletik-Generation um Karsten Warholm (Norwegen) oder Sydney McLaughlin (USA. Smart, immer gut gelaunt, bei Instagram posiert er gerne mit seiner hübschen Freundin. Ein Top-Star der Spiele zu werden, könnte ihm durchaus gefallen. "Ich werde versuchen, mein Ding zu machen und eine Show zu veranstalten", sagte Duplantis: "Und was auch immer danach passiert, passiert."