Tokio (SID) - Nein, irgendwann konnte Christine Mboma das alles nicht mehr verstehen, wollte es auch nicht, und vielleicht muss es eine 18-Jährige auch nicht. Also akzeptierte die Sprinterin aus Namibia, dass ihr der Start auf ihrer Leib- und Magen-Strecke 400 m in Tokio von höchster Weltverbandsstelle untersagt worden war, lief eben 200 m - und holte sensationell Silber.

"Ich wollte einfach meinen Kopf runternehmen und mich auf dieses Rennen fokussieren", sagte Mboma, die sich in 21,81 Sekunden, ihrem dritten U20-Weltrekord binnen 24 Stunden, nur Jamaikas Topstar Elaine Thompson-Herah (21,53) geschlagen geben musste.

Ihr Fall ist ein Lehrstück darüber, wie schnell Bemühungen um einen sauberen Sport zur Groteske werden können. In Kurzfassung: Mboma und ihre gleichaltrige Landsfrau Beatrice Masilingi waren die Nummer eins und drei der Jahresbestenliste über 400 m. Weil beide aber - von Natur aus, wie Namibias Verband bekräftigte - erhöhte Testosteronwerte haben, verwies der Weltverband auf seine Regel, dass solche Läuferinnen nicht auf den Strecken von 400 Metern bis einer Meile, also jenen, die Kraft mit Ausdauer kombinieren, laufen dürfen. Zumindest nicht ohne medizinische Absenkung des Testosteronspiegels.

Für 200 Meter gilt diese Regel aber nicht. "Beginnen also die Vorteile solcher Athleten erst nach 399 Metern", fragte die New York Times ketzerisch. Als der Weltverband einen 400-Meter-Olympiastart also untersagte, reagierten beide mit einem achselzuckenden "So what", sprinteten eben kürzer. Mit bekanntem Ergebnis für Mboma und Platz sechs für Masilingi. Und der Weltverband verwies darauf, dass seine Regel sinnvoll wie erprobt sei.

Immerhin: Die Namibierinnen sind flexibel, andere haben weniger Glück. Südafrikas Doppel-Olympiasiegerin Caster Semenya ist derzeit aus gleichen Gründen der Start über Hauptstrecke (800) wie Nebenstrecken (400/1500) unmöglich. Blieb der Versuch, sich über 5000 Meter für Tokio zu qualifizieren - Kraftpaket Semenya war chancenlos.