Tokio (SID) - Lena war die größte - als Schwester sowieso, und dann auch als Athletin. 2008 in Peking feierte Lena Schöneborn bei den Olympischen Spielen ihren großen Durchbruch. Gold im Modernen Fünfkampf, der frühe Höhepunkt einer außergewöhnlichen Sportlerkarriere. Deborah und Rabea, damals 14 Jahre alt, staunten voller Bewunderung.

13 Jahre später geht Lena Schöneborn in ihrer Mutterrolle auf, in Tokio nimmt sie nicht mehr teil. Deborah ist dagegen vor Ort, nicht im Fünfkampf wohlgemerkt, sondern auf der Laufstrecke. Im Marathon der Frauen startet "Debbie" am Samstag (0.00 Uhr MESZ) für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Zwillingsschwester Rabea ist als Ersatzläuferin vorgesehen.

Lena drückt aus der Ferne die Daumen. "Leider ist ja nur eine Schwester am Ende im Team gelandet. Debbie ist gut drauf, aber die Bedingungen in Sapporo sind hart für ein gutes Rennen", sagte Schöneborn dem SID: "Es wird sehr heiß und schwül und es darf niemand anfeuern."

Die Schöneborns haben sich ihren Kaderplatz mit Leistung verdient, beide zählen zu den besten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Deborahs Rekord über die 42,195 km steht bei 2:26:55 Stunden, Rabea war mit 2:27:03 Stunden unwesentlich langsamer.

Sie sind Konkurrentinnen und Partner zugleich. Die Schwestern teilen sich eine Wohnung in Berlin, trainieren zusammen und spornen einander an. Sie "trainieren in der Regel zweimal am Tag, vier bis fünf Stunden, Laufen, Stabilisation, Krafttraining", sagte Deborah im Spiegel-Interview.

Dabei haben sie auch die berufliche Karriere immer im Hinterkopf. Schon Lena Schöneborn schaffte den Spagat aus Studium und Sport. "Sie hat uns gezeigt, dass man einen Mix aus sportlicher und beruflicher Karriere schaffen kann", sagte Rabea, die ein Psychologiestudium abgeschlossen hat. Deborah ist Ärztin, promoviert in der Sportmedizin - und ist wie Rabea längst mehr als nur die kleine Schwester der Olympiasiegerin.