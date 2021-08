Tokio (SID) - Sensibilität und Diplomatie, extreme Motivationsgabe, toller Teamspirit, ungeahntes Fachwissen und futuristische Ideen - so lässt sich Hans Melzer auf seiner Homepage (hans-melzer.de) beschreiben. Was aber bei vielen anderen vermutlich ziemlich arrogant rüberkommen würde, löst im Fall Melzer nur eine Reaktion aus: Stimmt.

Seit 2001 führte Hans Melzer die deutschen Vielseitigkeitsreiter von Erfolg zu Erfolg. Ohne dieses verdammte Orangenbäumchen, das Bettina Hoy und ihr legendärer Ringwood Cockatoo bei Olympia 2004 umkreisten und dabei versehentlich zu früh die Startlinie passierten, hätte es schon in Athen Doppelgold gegeben. Das kam dann 2008 und 2012, außerdem Gold für Michael Jung in Rio und für Julia Krajewski in Tokio sowie unzählige Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften.

Alle untrennbar verbunden mit dem Namen Hans Melzer. Ohne den heute 70-Jährigen, der in Tokio sein letztes Championat als Bundestrainer erlebte, wäre vieles nicht denkbar gewesen. Der Dank von Julia Krajewski galt unter anderem ihm, dem stets freundlich dreinblickenden Mann mit den weißen Haaren und den vielen Lachfältchen um die blauen Augen.

Nun also geht Hans Melzer in Rente. Ein bisschen mehr Zeit will er haben für Ehefrau Anne und für sein Geschäft, in dem er hochwertiges Equipment für den Reitsport vertreibt. Melzers Nachfolger steht bereits in den Startlöchern: Der zweimalige Team-Olympiasieger Peter Thomsen tritt ein großes Erbe an.