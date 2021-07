Tokio (SID) - Martyna Trajdos wollte bei Olympia noch einmal Schlagzeilen schreiben, und das ist ihr, nun ja: sogar im wortwörtlichen Sinne gelungen. Sportlich war der Auftritt der 32 Jahre alten Judoka im Nippon Budokan zwar ein Reinfall, dafür reagierte der internationale Fernsehzuschauer erschreckt-begeistert auf das "Aufwärmprogramm nach deutscher Art".

Was auf dem Clip, der im Internet - darf man das in Pandemiezeiten sagen? - "viral" wurde, zu sehen ist: Bundestrainer Claudiu Pusa packt die 32-Jährige aus Zweibrücken mit beiden Händen am Kragen und verpasst ihr zwei schallende Ohrfeigen, Trajdos nickt zufrieden und steigt zum Kampf auf die Matte.

"Das ist eben mein Ritual, was ich mir vor dem Wettkampf ausgesucht habe", schrieb Trajdos bei Instagram: "Mein Coach macht das, was ich möchte, um mich anzuheizen." Weil die frühere WM-Dritte allerdings schon im in ihrem ersten Kampf der Ungarin Szofi Ozbas unterlag, stellte sie sarkastisch fest: "Wahrscheinlich war es nicht hart genug."

Dass Trajdos nun wegen einer Alltäglichkeit, die viele Judoka ähnlich, wenn auch nicht so brüsk, praktizieren, in die wortwörtlichen Schlagzeilen geriet, schmeckte ihr gar nicht: "Ich wünschte, ich hätte für eine andere Überschrift sorgen können."