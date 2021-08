Tokio (SID) - 37 Jahre lang hatte Uwe Hohn auf dieses Gold warten müssen. 37 Jahre nachdem der DDR-Boykott in Los Angeles den einzigen Menschen, der jemals einen Speer weiter als 100 Meter warf, den eigentlich feststehenden Olympiasieg gekostet hatte, stand Hohn im Nationalstadion von Tokio und war völlig baff.

"Es ist zu früh, um über Gefühle zu sprechen. Im Moment ist es ein schöner Schock, absolut surreal", sagte der 58-Jährige, als sein Schützling Neeraj Chopra sensationell Speerwurf-Gold für Indien geholt hatte: "Damit habe ich nicht gerechnet, mit Silber - ja, vielleicht. Aber das ist einfach unglaublich."

Er, der 1984 in Berlin den alten Speer auf 104,80 m geschleudert hatte, woraufhin dieser aus Sicherheitsgründen frühverrentet wurde, trainiert Chopra seit 2018 - mit einer Unterbrechung wegen Querelen mit Indiens Verband. "Neeraj ist unglaublich fokussiert. Es ist toll, mit einem solchen Athleten zusammenzuarbeiten", sagte Hohn.

Nun ist das einstige DDR-Aushängeschild Teil von Indiens bemerkenswertem sportlichen Höhenflug. Lange stand das sportliche Abschneiden des zweitbevölkerungsreichsten Landes der Welt im grotesken Missverhältnis zur Einwohnerzahl von knapp 1,4 Milliarden. Während das noch ein wenig größere China sein riesiges Potenzial durch ein engmaschiges Fördernetz nutzte, um auch zur Sport-Weltmacht zu werden, ließ Indien seine Ressourcen brachliegen.

In den 50 Jahren vor Tokio hatte es nur zwei Goldmedaillen gegeben: Für das Hockey-Team, neben den Cricket-Stars der Stolz des Landes, 1980 in Moskau und für den Schützen Abhinav Bindra 2008 in Peking. In Tokio aber machte Indien einen bemerkenswerten Schritt nach vorne: Sieben Medaillen sind die Top-Ausbeute in Indiens Olympia-Historie, Chopras Olympiasieg dürfte nachwirken.

"Indiens erstes Leichtathletik-Gold ist ein stolzer Moment für mich und mein Land", sagte Chopra. Indien ist auf einem guten olympischen Weg - mit Hohn und Sport.