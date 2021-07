Tokio (SID) - Gewichtheberin Kuo Hsing-Chun hat Taiwan die erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio beschert. Die Weltrekordhalterin setzte sich in der Klasse bis 59 kg im Zweikampf mit 236 kg (103 kg Reißen+133 kg Stoßen) durch. Silber gewann Polina Gurjewa (217/96+121) aus Turkmenistan, Bronze ging an die Japanerin Mikiko Andoh (214/94+120).

Sabine Kusterer (Durlach), die zuvor in der schwächeren B-Gruppe mit 91 kg im Reißen und 107 kg im Stoßen auf 198 kg gekommen war, wurde bei ihrem zweiten olympischen Auftritt Zehnte. In Rio 2016 hatte die 30-Jährige in der Klasse bis 58 kg ebenfalls Platz zehn erreicht.

Ab 12.50 Uhr (MESZ) geht Lisa Marie Schweizer im Tokio International Forum im A-Finale in der Klasse bis 64 kg in einer Außenseiterrolle auf die Wettkampfbohle. Bei der Generalprobe des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) hatte die 26-Jährige mit persönlichen Bestleistungen auf sich aufmerksam gemacht.