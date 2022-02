Peking (SID) - Gold für Erik Lesser: Der Biathlet hat bei den Olympischen Spielen in Peking in einem Rennen für Ersatz-Athleten zumindest ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert - und darf einen goldenen Pin mit nach Hause nehmen. "Es ist keine Medaille, aber es ist etwas", schrieb Lesser bei Instagram.

In einem Massenstart über 12,5 km mit insgesamt neun Athleten traf Lesser alle 20 Schüsse und kam als Erster in Ziel. Für den Sprint in Zhangjiakou war der 33-jährige Thüringer, der in China zum letzten Mal bei Olympia antritt, von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert worden. Somit verpasste er auch die Verfolgung am Sonntag.

Grund dafür war ein indiskutabler 67. Platz im Einzel. Das sei "ein Betriebsunfall" gewesen, "wo ich gerne wüsste, warum der passiert ist", sagte Lesser im Podcast "Das Biathlon Doppelzimmer" mit Arnd Peiffer. Damit ist er auch für den abschließenden Massenstart raus, einzig in der Staffel sollte der Startläufer der vergangenen Jahre gesetzt sein.

"Nur weil der Einzel schlecht war, heißt es nicht, dass die Staffel auch schlecht wird", betonte Lesser.