Tokio (SID) - Coronafall im Olympiateam der USA: Golfstar Bryson DeChambeau ist vor seiner Reise nach Tokio positiv auf das Virus getestet worden. Wie US PGA mitteilte, wird der 27 Jahre alte US-Open-Sieger von 2020 und Weltranglistensechste durch Patrick Reed (30) ersetzt.

Collin Morikawa, der erst vor einer Woche die British Open gewonnen hatte, sowie Justin Thomas und Xander Schauffele komplettieren das Aufgebot der USA.

Das olympische Golfturnier der Männer beginnt am Donnerstag. Gespielt wird auf dem East Course (Par 72) im Kasumigaseki Country Club in Saitama. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Hurly Long (St. Leon-Rot) vertreten Deutschland im 60-köpfigen Starterfeld.