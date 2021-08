Tokio (SID) - Sophia Popov (St. Leon-Rot) und Caroline Masson (Gladbeck) haben bereits zur Halbzeit des olympischen Golfturniers wohl alle Medaillenchancen verspielt. Die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Masson belegte nach der zweiten Runde auf dem Par-71-Kurs im Kasumigaseki Country Club mit 141 Schlägen (71+70) den 30. Platz. Zwei Schläge mehr hat British-Open-Siegerin Popov (71+72) als 39. auf dem Konto. Der Rückstand des deutschen Duos auf Platz zwei und drei beträgt bereits neun bzw. elf Schläge.

Auf Goldkurs liegt Nelly Korda. Die Weltranglistenerste aus den USA führte das 60-köpfige Feld nach dem zweiten Tag mit 129 Schlägen und vier Schlägen Vorsprung vor einem schlaggleichen Trio an. Die Tochter von Petr Korda, der 1998 die Australian Open im Tennis gewonnen hatte, glänzte am Donnerstag mit 62 Schlägen. Dabei unterlief ihr am Schlussloch sogar ein Doppel-Bogey. Die 23-Jährige erzielte ferner neun Birdies und einen Eagle mit dem zweiten Schlag am 311 Meter langen sechsten Loch (Par 4).

Der Schlag des Tages aber glückte Maha Haddioui. Der 33 Jahre alten Marokkanerin glückte am 161 Meter langen Loch 7 (Par 3) ein Hole-in-One, das erste einer Frau bei Olympia.

Nelly Kordas Chancen auf den Olympiasieg könnten am Samstag erheblich steigen. Dem Frauen-Turnier droht wegen möglicher Wetterkapriolen eine Verkürzung. "Wir haben die Spielerinnen darüber informiert, dass wir möglicherweise gezwungen werden, den Wettbewerb auf 54 Löcher zu reduzieren", sagte Heather Daly-Donodrio, die Technische Delegierte des Turniers.

Für den Finaltag am Samstag ist im Gebiet des Platzes eine tropische Wetterlage vorhergesagt. Die Organisatoren wollen sich die Entscheidung möglichst lange offenhalten und hoffen, dass sich das Unwetter nicht über der Anlage entlädt.

Das Turnier der Männer hatte Xander Schauffele, ein US-Amerikaner mit deutschem Pass, vor Rory Sabbatini (Slowakei) und T.C. Pan (Taiwan) gewonnen. Hurly Long (St. Leon-Rot) und Maximilian Kieffer (Düsseldorf) hatten die Plätze 35 und 45 belegt.