München (SID) - Turin-Olympiasieger Michael Greis blickt vorsichtig optimistisch auf die Chancen der deutschen Biathletinnen und Biathleten bei den Olympischen Winterspielen in Peking. "Bei den Männern haben wir immerhin Leute dabei, die läuferisch sehr stark sind. Benni Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath ? wenn bei denen alles passt, können sie was reißen. Eine Medaille ist ihnen schon zuzutrauen", sagte Greis im Interview mit Münchner Merkur und tz.

Bei den Frauen werde es für Hoffnungsträgerin Franziska Preuß indes nach überstandener Fußverletzung und Corona-Infektion "sicher schwer. Aber wenn sie es schafft, sich auf ihre Qualitäten zu konzentrieren, ist etwas möglich", sagte der Dreifach-Olympiasieger von 2006. Bei Denise Herrmann sei nach einer bislang enttäuschenden Saison entscheidend, "was der Kopf macht".

Die Biathlon-Wettbewerbe in Zhangjiakou beginnen am Samstag (10.00 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) mit der Mixed-Staffel. Für das deutsche Team gehen Vanessa Voigt, Herrmann, Benedikt Doll und Nawrath an den Start.