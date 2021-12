Köln (SID) - Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher von Bündnis90/Die Grünen, hat sich für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking ausgesprochen. "Das, was die Amerikaner sagen, dass keine Regierungsmitglieder daran teilnehmen, das halte ich für eine richtige Herangehensweise. Ich hoffe, dass sich Deutschland dem anschließt", sagte Nouripour am Dienstag im Inforadio vom rbb.

Am Montag hatte die US-amerikanische Regierung um Präsident Joe Biden verkündet, dass sie den Olympischen Winterspielen (4. bis 20. Februar) fernbleiben werde. Damit will sie gegen die Menschenrechtsverletzungen in China, die Unterdrückung der uigurischen Muslime in Xinjiang und die Repressionen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong protestieren.

US-Sportler dürfen derweil weiter an den Wettkämpfen teilnehmen. Auch dies hält Nouripour für richtig, "weil es nicht geht, dass man Athletinnen und Athleten, die ein Leben lang auf ein Ziel hingearbeitet haben, verhaftet für die Politik". Dennoch sei es notwendig, "dass man auch ein klares Signal setzt", so der Außenpolitiker. Seine Parteikollegin, die künftige Außenministerin Annalena Baerbock, hatte sich einem Boykott in einem taz-Interview bereits gedanklich angenähert.