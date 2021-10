Köln (SID) - Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen bleibt bis zu den Spielen 2024 in Paris Olympia-Experte bei Eurosport. In Tokio hatte der 34-Jährige zuletzt für das Medienunternehmen bereits die Sendung "Big in Japan" als Co-Gastgeber moderiert. Auch bei den anstehenden Winterspielen in Peking soll Hambüchen eine Moderationsrolle übernehmen. Zudem stößt die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Anni Friesinger-Postma in China als Expertin dazu.

"Die Spiele von Peking werden wieder ein anderes Gesicht haben und andere Voraussetzungen für die Berichterstattung bereithalten", sagte Hambüchen: "Wir werden erneut versuchen, den Geist von Olympia und die Emotionen, die die Winterspiele entfachen, greifbar zu machen und den Fans und Zuschauern tiefe Einblicke in diese ganz eigene Welt der Spiele zu vermitteln."

Neben Hambüchen und Friesinger-Postma werden unter anderem auch Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt, der ehemalige Slalom-Weltmeister Frank Wörndl, Ex-Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle sowie Hans-Peter Pohl, Olympiasieger in der Nordischen Kombination, zum Experten-Team gehören.