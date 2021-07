Tokio (SID) - Brasilien hat die Chance auf das Viertelfinale im olympischen Handball-Turnier gewahrt. Der letzte deutsche Vorrundengegner besiegte Argentinien im Außenseiter-Duell mit 25:23 (14:7) und feierte im vierten Spiel den ersten Sieg.

Brasilien, das in Gruppe A nun 2:6 Punkte aufweist, spielt am Sonntag (12.30 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) gegen das deutsche Team und hat den Einzug in die Runde der letzten Acht noch selbst in der Hand. Argentinien ist durch die vierte Turnier-Niederlage dagegen vorzeitig ausgeschieden.