Tokio (SID) - Japans Kunstturn-Legende Kohei Uchimura hat einen würdigen Nachfolger gefunden: Sein Landsmann Daiki Hashimoto hat die Mehrkampf-Entscheidung in Tokio gewonnen. Mit der allerletzten Übung setzte sich der Olympia-Debütant vor Ex-Weltmeister Xiao Ruoteng aus China sowie Mannschafts-Olympiasieger Nikita Nagorny (ROC) durch.

Im Schatten der drei Medaillengewinner blieben die beiden deutschen Athleten weitgehend unsichtbar. Nach mäßigem Start und dem 24. und letzten Platz nach den ersten beiden Durchgängen kämpfte sich Lukas Dauser aus Unterhaching zumindest noch auf Rang 18 vor. 23. wurde der Berliner Philipp Herder.

Mehrkampf-Meister Dauser nutzte überdies die Gelegenheit einer Generalprobe für die Medaillenentscheidung am Barren am 3. August. Der 28-Jährige kam bei seiner Übung nicht ganz an sein Optimum, zudem verzichtete der Bundeswehrsoldat auf einen höheren Ausgangswert von 6,8 statt 6,7 Punkten.

Eine bessere Endplatzierung verscherzte sich Dauser durch einen Absteiger am Reck beim Kovacs-Salto. Herder hatte Standprobleme beim Sprung (Roche) und konnte nur mit Mühe einen Sturz vermeiden.

Vier Athleten hatten vor dem letzten Durchgang noch die Chance auf den Olympiasieg, die Entscheidung fiel am Reck. Der 19 Jahre alte Hashimoto zog mit der besten Übung des Abends am Königsgerät am bis dahin führenden Xiao Ruoteng noch vorbei.