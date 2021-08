Tokio (SID) - Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto hat in Tokio am Reck die Nachfolge von Fabian Hambüchen angetreten. Fünf Jahre nach dem Goldtriumph des Ex-Weltmeisters in Rio de Janeiro wurde der Japaner Olympiasieger vor Ex-Weltmeister Tin Srbic aus Kroatien und Mannschafts-Olympiasieger Nikita Nagorni (ROC).

Deutsche Kunstturner hatten sich nicht für die Medaillenentscheidung qualifiziert. Mitfavorit Milad Karimi aus Kasachstan kam nach einem Sturz im Finale nur auf den achten und letzten Platz.