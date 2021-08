Sapporo (SID) - Wegen der erwarteten Hitze in Sapporo wird der Olympia-Marathon der Frauen am Samstag eine Stunde früher als zunächst geplant gestartet. Melat Kejeta (Kassel), Deborah Schöneborn (Berlin), Katharina Steinruck (Frankfurt/Main) und Co. gehen nun bereits um 6.00 Uhr Ortszeit auf die Strecke. Das gab das Organisationskomitee am Freitag bekannt und folgte damit der Empfehlung der medizinischen Abteilung des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics.

Wegen der Hitze in Tokio waren die Geher-Wettbewerbe und die Marathon-Läufe in das rund 800 km weiter nördlich gelegene Sapporo verlegt worden. In der Gastgeberstadt der Winterspiele von 1972 herrschen derzeit aber ebenfalls drückende Temperaturen.