Tokio (SID) - Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) ist bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sang- und klanglos in der Qualifikation ausgeschieden. Der 29-Jährige kam am Freitagmorgen im Olympiastadion nicht über 2,21 m hinaus und blieb deutlich unter den für das Finale am Sonntag geforderten 2,30 m. Auch zu den zwölf Besten, die unabhängig von der Höhe die Entscheidung erreichen, gehörte er nicht.

Przybylko hat seit längerem mit Formschwäche zu kämpfen, drei Jahre nach seinem EM-Gold von Berlin war er in diesem Jahr nicht über 2,23 m hinausgekommen. Auch bei der WM 2019 in Doha hatte der 2,35-m-Springer das Finale verpasst.