Tokio (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben bei den Olympischen Spielen dank Schützenhilfe schon vor ihrem Vorrunden-Abschluss das Viertelfinale erreicht. Durch das 4:4 zwischen Südafrika und Kanada ist die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Vize-Weltmeister Niederlande am Freitagabend (Ortszeit) nicht mehr von den ersten vier Plätzen der Vorrundengruppe B zu verdrängen.

Bislang gleicht das Turnier des Olympiasiegers von 2008 und 2012 einer Achterbahnfahrt. Dem 7:1 zum Auftakt gegen Kanada folgte eine 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Belgien, dem 5:1 gegen den zweimaligen Olympiasieger Großbritannien ein 3:4 gegen Südafrika. Im Spiel am Freitag (13.45 Uhr MESZ) geht es für das deutsche Team noch um die Ausgangsposition für die K.o.-Phase. Momentan ist Deutschland Gruppenvierter und würde bei einer Niederlage auf den Sieger der parallel spielenden Gruppe A treffen.

Deutlich weniger Mühe in der Vorrunde hatten in Tokio die deutschen Hockey-Frauen. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger bestätigte am Freitag beim 4:1 (3:0) gegen Südafrika mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre starke Verfassung. Das deutsche Team war schon nach drei Spielen für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Am Samstag steigt das Gruppenfinale gegen Weltmeister und Turnierfavorit Niederlande.