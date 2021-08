Tokio (SID) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht in den Olympischen Spielen in Tokio "ein wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft, dass internationale Begegnungen möglich sind, wenn alle rücksichtsvoll und vorsichtig agieren". Der deutsche Delegationsleiter verband sein positives Fazit zur Organisation der Spiele in der Corona-Pandemie mit einem Aufruf an die Gesellschaft. "Lasst euch impfen, schützt euch und andere", sagte Hörmann.

Mit einer Impfquote von 95 Prozent und "einem hohen Maß an Disziplin" habe das Team D "zum Gelingen" der Spiele beigetragen, sagte Hörmann (60) am vorletzten Wettkampftag: "Wenn sich die Dinge nicht mehr ändern, haben wir unser größtes Ziel erreicht: Das Team gesund hierhin, durch die Spiele und zurückzubringen." Das Fazit aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes fiel damit eindeutig aus: "Es war verantwortungsvoll, die Spiele umzusetzen."

Auch für Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission der deutschen Mannschaft, war es "richtig und wichtig, dass die Spiele stattgefunden haben" - gerade aus Sicht der Athletinnen und Athleten. "Im Olympischen Dorf gab es den Olympischen Geist", sagte Schimmelpfennig: "Hier gab es den Austausch der Athleten unter Berücksichtigung der Hygiene-Maßnahmen." Insgesamt seien die Spiele "besser als erwartet" gewesen, sagte der für den Leistungssport verantwortliche Vorstand.