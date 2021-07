Tokio (SID) - Nicole Hoevertsz aus Aruba ist von der 138. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees zur Vize-Präsidentin des IOC gewählt worden. Die frühere Synchronschwimmerin sitzt zudem in der Exekutive der Ringe-Organisation und ist Vorsitzende der Koordinierungskommission der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Hoevertsz (57) folgt im Kreis der fünf Stellvertreter von Präsident Thomas Bach auf Anita DeFrantz (USA).

Durch ihre steile Karriere, Hoevertsz ist seit 2006 Mitglied im IOC, rechnen ihr Experten sogar Chancen zu, die erste Präsidentin in der Geschichte der Organisation zu werden. Bach (67) ist der neunte Präsident des IOC, seine zweite und letzte Amtsperiode endet 2025. Auf der Session in Buenos Aires wird in vier Jahren ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt.