Köln (SID) - Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat das IOC aufgefordert, das von den Taliban geführte Afghanistan auszuschließen. Dass Frauen und Mädchen im Land seit der Machtübernahme durch die radikalislamische Miliz keinen Sport mehr ausüben dürfen, sei nicht nur ein Verstoß gegen internationale Menschenrechte, sondern auch gegen die Charta des Internationalen Olympischen Komitees, teilte HRW am Dienstag mit.

"Das IOC sollte keinen Tag länger benötigen, um die Taliban aus der olympischen Bewegung zu entfernen, ihnen ihren Status zu entziehen und die Finanzierung einzustellen", sagte Minky Worden, Direktorin für globale Initiativen bei Human Rights Watch.

Friba Rezayee, 2004 erste weibliche afghanische Olympiateilnehmerin, unterstützt den Vorstoß. "Das IOC gibt als Ziel ein Geschlechterverhältnis von 50:50 und eine gleichberechtigte Beteiligung von Männern und Frauen an allen Sportarten aus", sagte Judoka Rezayee, "das afghanische Nationale Olympische Komitee wird jedoch vollständig von der Taliban-Regierung in Kabul kontrolliert. Deshalb sollte das IOC die Taliban und ihre Sportverbände nur für Männer suspendieren, bis Frauen und Mädchen wieder trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen können."

Im Oktober 1999 hatte das IOC das Nationale Olympische Komitee Afghanistans bis 2003 mit der Begründung suspendiert, die Taliban würden Frauen die Teilnahme an Sportwettbewerben verwehren.