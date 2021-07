Yokohama (SID) - Die deutschen Fußballer werden bei ihrem Olympia-Auftaktspiel am Donnerstag gegen Brasilien in(13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) in Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in der Heimat mit Trauerflor auflaufen. Das gab das deutsche Team am Mittwoch bekannt.