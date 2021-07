Tokio (SID) - Kein Tageslicht, keine frische Luft: Die Delegation der Niederlande wird sich beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wegen "inakzeptabler" Quarantäne-Bedingungen während der Sommerspiele in Tokio beschweren. Das teilte Maurits Hendriks, Technischer Direktor des Nationalen Olympischen Komitees, am Dienstag mit. Die Niederlande beklagen bereits sechs Coronafälle, die sich allesamt "unter sehr schlechten Bedingungen" in Isolation befänden.

"Diese Leute haben ihren olympischen Traum schon verloren und werden nun in eine noch schlimmere Situation gebracht", sagte Hendriks: "Wir werden das beim IOC ansprechen und haben auch unseren Botschafter gebeten, es den Japanern mitzuteilen." Eines der größten Probleme bestehe darin, "dass sie nie das Tageslicht sehen oder frische Luft schnappen dürfen. Sie müssen drinnen bleiben, es gibt auch Probleme mit dem Essen und mit zu kleinen Räumen."

Im Vorfeld der Spiele habe es von den Organisatoren keine Antwort auf Anfragen zu den Quarantäne-Protokollen gegeben. "Und wenn man sieht, wie es jetzt ist, dann ist es komplett inakzeptabel", sagte Hendriks.