Peking (SID) - Das IOC hofft trotz der strengen Corona-Abschottung der chinesischen Gastgeber auf mindestens ein Drittel Auslastung der Zuschauertribünen bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Das sagte Christoph Dubi, Exekutivdirektor des Internationalen Olympischen Komitees, in einem am Dienstag von den Organisatoren veröffentlichten Interview.

Zugelassen sind nur ausgewählte Zuschauer, der freie Verkauf der Tickets war im Januar gestoppt worden. Ausländische Olympia-Besucher waren im September ausgeschlossen worden. China verfolgt eine Null-Covid-Strategie, die Spiele in Peking finden in einem geschlossenen Kreislauf abgeschottet von der Bevölkerung statt.

Wieviele Zuschauer letztlich die Wettbewerbe vor Ort verfolgen dürfen, hänge von der Kapazität der Stadien und davon ab, ob die Events unter freiem Himmel oder in einer Halle stattfinden, sagte Dubi. Das müsse noch abgestimmt werden: "Aber das Gute ist, dass wir Zuschauer haben werden."

Die Sommerspiele in Tokio waren 2021 nach der Verlegung um ein Jahr komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen worden.

In Peking gaben die Organisatoren am Dienstag 24 neue Coronafälle bekannt, die mit den Winterspielen in Verbindung stehen. 18 davon wurden bei positiven Tests am Flughafen entdeckt, sechs in der Olympia-Blase. Insgesamt 16 Athletinnen und Athleten oder deren Betreuer waren betroffen. Damit erhöhte sich die Zahl der positiven Tests seit dem 23. Januar auf 200.